保育團體歷時5年水底調查　發現22新珊瑚魚品種　建網上資料庫 (17:43)

國際海洋保育組織BLOOM Association香港分會（BLOOM香港）自2014年開始「114°E香港珊瑚魚調查計劃」，於香港東面水域進行約2942個小時的水底調查，記錄了近400個珊瑚魚品種，有22種是香港的學術及官方文獻未有公開紀錄，其中今年團隊發現3種新珊瑚魚品種，包括長崎雀鯛、緣鰭海豬魚及胸斑海豬魚。

調查發起人之一、BLOOM香港海洋生物研究員佘國豪表示，該3種魚被發現時均屬幼魚，體形小於3厘米，所以可能在之前的調查中錯過；而3種魚均未根據國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄分類。他說，調查還發現了蘇眉、香港紅斑等瀕危品種，上次在香港水域發現蘇眉已是10年前，反映香港水域有其生態價值，使瀕危物種能夠繼續在此生存。

此外，該團體利用蒐集到的珊瑚魚品種，建立了「114°E香港珊瑚魚調查網站」，載有各種珊瑚魚的詳盡資料，包括物種識別特徵及實照等，市民亦可按顏色搜尋魚類。佘國豪期望網站日後可開放上載功能，讓「全民認魚」，建立長遠的科學資料庫。

調查計劃亦分析了珊瑚魚在本港水域的分佈，有助專業人士及保育團體評估沿岸發展項目對海洋生態的影響，並為科學及學術研究提供基礎資料。

佘國豪指出，本港只有不足2.5%水域被劃為海洋保護區，相信計劃數據可助政府在增加海洋保護區的研究提供參考資料；根據調查，東平洲及果洲發現近150個珊瑚魚品種，火石洲更發現200多種，建議這些地方應獲優先考慮作海洋保護區。

星期日生活：綠色生活：全民記錄 香港瀕危珊瑚魚

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