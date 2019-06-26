【逃犯條例】民陣今晚集會反修例　曾俊華憂有暴力風險　籲各界小心處理 (17:07)

修訂《逃犯條例》爭議早前引發衝突，今晚（26日）及7月1日也分別預計有大型反修例示威。曾與林鄭月娥競逐特首一職的前財政司長曾俊華，今午在facebook專頁直播節目上，表示擔心今晚集會有暴力風險，呼籲各界小心處理，認為暴力一旦開始會帶來很多仇恨，難以回頭。
曾俊華續稱，如今衝突源於過往所積累下來的紛爭，過去兩年只是將之收起，矛盾其實仍然存在。他又認為，矛盾非一時三刻能徹底解決，需要以耐性、包容心態處理。
他認同節目主持人、前財政司政助羅永聰所言，「警方在這場政治爭議中成為磨心」以及「前線警員為決策層『找數』很不公道」的言論，認為不同決策層都有其責任，重申如今應避免衝突再度發生，「如打算衝突發生後再處理，那麽已經太遲」。
節目最後，曾俊華被問及會否再次競選特首時，他表示：「答案是兩個字，N、O。」
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