伊院警崗關門　貼告示「如需緊急協助，請致電999」 【短片】 (16:24)

伊利沙伯醫院原本有警員駐守的警崗大門今日關上，門外貼有告示「如需緊急協助，請致電999」，如非緊急則可聯絡油麻地警署。兩名軍裝警員其後更換警崗門外的告示，新告示加上了一句「人員正在外出巡邏」。記者現場觀察，醫院門外泊有一輛警車，並有3名警員在醫院附近範圍巡邏。

警方發言人表示，是作出臨時措施，原在伊利沙伯醫院及仁濟醫院警崗駐守的警務人員，會調派至醫院周邊範圍巡邏，但會定時返回警崗為有需要人士提供服務；若該兩間醫院需要緊急協助，也可致電999熱線或當區警署。

伊利沙伯醫院則稱，今日收到警方通知有關警崗服務的安排，醫管局已向警隊表達關注。醫管局會以市民利益為前提，繼續緊守崗位，盡力為市民提供服務。

據知，伊院今日午後收到警方有關的口頭通知，其後警崗貼出有關告示。

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，全港18個急症室，除了長洲醫院都設有警崗，當急症室接收了精神上無行為能力病人有不尋常傷勢，例如懷疑虐老、虐兒個案，會向警崗警員報警，若急症室撤警崗後就要致電999報警。

劉凱文指出，尊重警隊的人手安排，若警方認為醫院透過「999」熱線可提供足夠服務，會予以尊重，但關注伊利沙伯醫院取消警崗是有警務人員在工作期間擅離職守，還是哪個層級的命令，促請警方交代，若有不適當行為應追究責任。

另有急症室醫生指出，有需要的病人往常可以到急症室的警崗報警，若沒有了警崗「冇得就咁行過去對面」，市民就要自行去警署報案，或致電999求助。該醫生認為，警崗運作與否對醫護人員工作影響不大，更形容是「不痛不癢」。他憶述，曾出現精神科病人不受控襲擊他人，靠多名醫護人員自行制服病人，站崗警員看見亦不予幫忙，該醫生續說：「黑社會大佬咪又係（醫護）自己出去講數，大佬們尊重醫生多過差佬啦。如果取消警崗，警察應擔心前線警員少了一個休息的地方。」

劉凱文又說，醫院同事會質疑急症室警崗的存在意義，舉例瑪嘉烈醫院病房曾有空手道黑帶的精神科病人傷害護士、保安和其他病人，醫院職員遂要求急症室警崗當值警員協助制服病人，警員回應與他無關而拒絕協助，讓醫護自行致電「999」求助，最後該病人的親屬被打傷致眼眶骨裂，保安受傷需要縫針。

病人簡小姐指出，「唔係個個醫護或差人都係咁，應中立啲攞返個平衡。當然醫院緊係有差人站崗好啦！」另有不願透露姓名的女病人指，警方關閉警崗做法不恰當，「緊係唔恰當啦！醫院咁多市民！」有伊利沙伯醫院護士認為警方行為「小學雞」，「係威脅醫護道歉，如果市民需要服務要打999會耽誤時間。」

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