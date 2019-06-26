【逃犯條例】民主黨議員赴警總　受害人身分投訴警6．12不當使用武力 (15:17)

胡志偉表示，當日下午約4時，他身處添美道近中信大廈行車路，看見示威者正疏散，其間有警員向他的方向發射催淚彈，在他背後爆發，故他向警方前行，要求見指揮官。然而，他說，當他行近警方到距離20至30米左右，有警員再度向他發射另一枚催淚彈，在他約兩至三米外爆開。他指出，當時周邊已沒有示威者，僅得他和多名記者，並不構成威脅，他認為警員近距離施放催淚彈不合理，就此作投訴。

另外，黃碧雲、尹兆堅及林卓廷6．12當日下午約3時半趕到添華道示威前線，欲調解警民對峙場面，他們說，當時已利用大聲公表明議員身分，惟警方在無警告下對他們噴射胡椒噴劑。

尹兆堅指出，當他表明身分後，隨即被警員噴胡椒噴劑約10秒，導至他短暫視力模糊。其後，他走到中信大廈2樓，目擊警方在大廈外不斷施放催淚彈，大批示威者湧入大廈，場面危險。他和李卓人到大廈外勸警方停止，當時示威者亦正離開，但他看到有警員持長槍向示威者身後「放冷槍」，至少兩枚。他表示，不能接受警員在無表明身分下「好似打獵」地肆意開槍，故就此投訴。他亦說會向聯合國禁止酷刑委員會反映。

胡志偉表示，政府必須就6．12衝突展開獨立調查，還原真相，以解決目前政治困局。被問若沒有涉事警員或指揮官的編號和身分如何作投訴，他回應說，警方有責任不要「警警相衛」、調查當日各區間的行動決策。

作為監警會前委員的黃碧雲表示，一般而言，受害人投訴時需指明投訴哪一警察及其編號，但即使不知道編號，若受害人清楚記得事發的日期時間及地點、事件經過，「可要求警方報返上嚟，究竟指揮官及前線警員是誰」。

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