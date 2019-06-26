【逃犯條例】民權觀察指監警會難查6．12清場　促設獨立調查委員會 (14:43)

民權觀察指出，監警會並無調查權，對警員的調查和蒐證要依靠警方的投訴警察課，形容處理方式沒有公信力，是「自己人查自己人」。組織表示，根據2017/18年度的監警會年報，約四成的調查被歸類為無法證實或無法完全證實，顯示監警制度存有極大缺憾，故由監警會調查清場行動，或者會出現「和稀泥」的結果。

此外，現時的監警制度不提供法律保障給作證者，民權觀察認為，警察及示威者皆可能因潛在的訴訟後果而拒絕作證，令全面檢討難以進行。

民權觀察又指出，有監警會委員會不顧其中立角色，發表支持警方的言論及捐款給支持警察的基金，而有相當數量的委員過去沒有人權工作背景，故促請政府成立一個具公信力的獨立調查委員會，全面檢討警方在6月9日以來，對一系列大型示威活動的處理手法，以制止現時警民關係日趨惡劣的情况。

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