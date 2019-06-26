張華峰突提休會辯論　中環海濱改劃軍事用地法例或自動生效 (14:19)

由於附屬法例以先訂立、後審議（negative vetting）形式立法，若本周議程未能討論廢除附屬法例議案，相關附屬法例將原封不動自動生效，該幅中環海濱用地將於3日後、即今月29日，撥歸予解放軍。

多名泛民議員質疑，張華峰此舉是意欲阻止討論廢除附屬法例；民建聯張國鈞等建制派議員，均聲稱事前不知道張華峰會提出休會辯論。

張華峰見傳媒時表示，事前只曾與經民聯主席盧偉國透露將動議休會辯論，他否認希望跳過廢除附屬法例議案，提出休會辯論是由於有見社會氣氛仍然撕裂，仍然有很多示威行動，擔心政治矛頭會演變成金融風暴，故希望泛民和建制派也能提出意見，讓香港能重新開始。

張華峰在提出休會辯論時表示，特首林鄭月娥就政府處理修訂《逃犯條例》工作不足致歉後，社會對峙情况亦嚴重，包括堵塞政府總部，他希望透過休會辯論「集思廣益」為社會恢復穩定平和提出措施，令香港重新出發。

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