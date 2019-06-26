張華峰突提休會辯論　中環海濱改劃軍事用地法例或自動生效 (14:19)

立法會今日（26日）原定討論由民主派提出議案，要求廢除把中環海濱長廊一幅公眾休憩用地撥歸予解放軍的附屬法例。不過，經民聯張華峰在該議案提出前，於沒有預告下動議休會辯論，表示希望討論如何解決當前社會撕裂，立法會主席梁君彥現正暫停會議，決定是否批准討論，若批准的話，意味民主派的廢除附屬法例議案將不能在本周議程上討論，屆時附屬法例將自動生效。
由於附屬法例以先訂立、後審議（negative vetting）形式立法，若本周議程未能討論廢除附屬法例議案，相關附屬法例將原封不動自動生效，該幅中環海濱用地將於3日後、即今月29日，撥歸予解放軍。
多名泛民議員質疑，張華峰此舉是意欲阻止討論廢除附屬法例；民建聯張國鈞等建制派議員，均聲稱事前不知道張華峰會提出休會辯論。
張華峰見傳媒時表示，事前只曾與經民聯主席盧偉國透露將動議休會辯論，他否認希望跳過廢除附屬法例議案，提出休會辯論是由於有見社會氣氛仍然撕裂，仍然有很多示威行動，擔心政治矛頭會演變成金融風暴，故希望泛民和建制派也能提出意見，讓香港能重新開始。
張華峰在提出休會辯論時表示，特首林鄭月娥就政府處理修訂《逃犯條例》工作不足致歉後，社會對峙情况亦嚴重，包括堵塞政府總部，他希望透過休會辯論「集思廣益」為社會恢復穩定平和提出措施，令香港重新出發。
相關報道：中環海濱改劃軍事用地 張建宗：完全跟足程序 對市民影響十分小
其他報道：原居民免差餉地租覆核被駁回 高院：按條例擁有指定村屋農地可獲豁免