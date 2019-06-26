【逃犯條例】陳健波︰倘要成立獨立調查委員會　政府須先說服警隊 (14:05)

曾擔任監警會副主席的陳健波表示，警隊代表政府維持治安，包括處理遊行及衝突，現時成為了磨心，受到極大壓力，怨氣非常重。他認為若要成立獨立調查委員會，必須先說服警隊，否則會令警隊覺得「被離棄」及「被打擊」。

陳健波表示，建制派不少人均向政府提議撤回修例，他估計，政府不撤回修例是因為有擔憂，不信任反對修例者之後會停止向政府步步進逼，他反問︰「如果政府撤回，你是否能停止擾亂香港的活動？」

陳健波表示，目前有44項撥款需要審議，與議員會面後決定加開37個小時會議，連同原本12個小時會議，合共有49個小時會議處理，較大爭議的「明日大嶼」的研究撥款放到最後一項，希望民主派不要在其他項目上「拖」，期望下月暑假休會前可完成審議8至9成撥款項目。財委會周五（28日）開會，他說希望民主派議員能說服示威者以和平及理性方式示威，勿衝擊議員或立法會大樓。

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