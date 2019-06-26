【逃犯條例】黃台仰李東昇獲德國庇護　李家超：用一切可行方法緝拿歸案 (14:09)

保安局長李家超今早（26日）在立法會回應實政圓桌田北辰，有關德國給予黃台仰、李東昇庇護的口頭質詢，他指出「棄保潛逃」罪行不是與德國移交逃犯協定所涵蓋的罪行，但警方和律政司亦研究跟進，警方會用一切可行方法，把兩名棄保潛逃疑犯緝拿歸案。
該兩名疑犯因「旺角暴動」被控以包括暴動、襲警在內的嚴重罪行，兩人原定於2017年出席審前覆核，但棄保潛逃，法庭已發出通緝令，追查在逃疑犯下落；警方一直跟進，包括通過國際刑警向其他國家的執法機關查詢，在得悉德國為二人提供庇護的報道後，再次透過國際刑警機制，請德國警方提供資料。
李家超重申，對德國沒有對事實作基本評估和核實，特區政府表示失望，特首在5月已會見德國駐港署理總領事，表示強烈反對和深切遺憾，又使香港法治和司法獨立聲譽，受到不合理傷害。
民建聯主席李慧琼問李家超有否向德國提出撤銷對兩人的庇護，李家超回應稱，特首在會見德國駐港署理總領事時，已說清楚這兩名逃犯涉及嚴重刑事罪行。
李家超和政務司長張建宗離開會議廳後，被一大群泛民議員包圍，不斷問他「撤回定押後？」而多名民主派議員亦在立法會大會中提出規程問題，要求李家超明確撤回修訂《逃犯條例》。田北辰在會議廳外批評，律政司「請咁多人」，研究兩個月仍未搞清楚能否向德國提出移交要求，重提其就修訂《逃犯條例》建議的「港人港審」方案，律政司「幾日內就話唔得」，稱明年財政預算案有關律政司部門的開支，「我都要出下聲」。
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