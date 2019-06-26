【逃犯條例】張建宗：政總關閉對市民影響不大　政府非完全停頓 (13:54)

修訂《逃犯條例》爭議引發連場示威衝突，波及多個政府部門運作。政務司長張建宗今日（26日）表示，過去兩星期內，政府總部有四個工作天無法正式運作，但如今資訊科技發達，公務員同事可在家中用手機、電腦等聯絡；而且政府總部也沒有提供直接服務，並沒有太多市民進出，對市民影響不大。他強調政府並沒有完全停頓，呼籲市民應和平理性表達不同意見。
另外，針對應否成立獨立調查委員會調查警方處理6月12日衝突手法的問題，與張建宗同場的保安局長李家超表示，現時警察投訴課及監警會的調查制度行之有效，而且監警會亦過去也成立過委員會處理特別個案，至於委員會如何組成運作，當局會尊重監警會決定。
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