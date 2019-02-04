男教師偷拍女童裙底　判200小時服務令　 (13:16)

案件今日在粉嶺裁判法院提訊。被告霍景龍（29歲）被控兩項作出有違公德的行為罪，控罪指被告於2018年3月5日在香港拍攝兩名女子裙底。

裁判官判刑時表示，採納被告去年8月索取的社會服務令報告，報告雖建議判處240小時服務令，但考慮到事件已拖延一段時間，現判處200小時社會服務令，並指出此類案件一般會判即時監禁，但今次被告得到額外輕判，提醒被告不要再犯。

案情指出，被告於2018年3月6日拍攝一名11歲女童的裙底，女童3月8日到紅磡警署報案，被告在警誡下承認曾拍攝及刪除裙底照。警方另於其手機檢獲4張屬於其他兩名女童的裙底照，照片攝於3月5日。

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