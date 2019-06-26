【曾蔭權上訴得直】曾蔭權︰心內滿溢感恩　謝終院確認我堅持信念 (12:42)

曾蔭權聲明全文︰

七年的纏訟，終於完結了，心內滿溢感恩。

去年我向終審法院提出上訴前，確曾經過一番掙扎。畢竟七年多的刑事調查，歷時七十多天的五次法庭公開審訊，服刑八個月，差不多耗盡我夫婦終身積蓄的訴訟費用，已經令我和家人受盡折磨，心力交瘁。但我懷抱兩個信念，最終決定不管怎樣都要走下去。首先，我太太要我堅持到底，還我應有的清白；再者，我很擔心履行公務，在不涉貪腐的情況下遺漏申報利益，往往會被列作刑事罪行，而因我入罪這宗案例，會無邊際的擴大及成為往後的法律依據，只怕公職人員日後因此為了避嫌而不積極參與決策，導致施政失效，政府變得窩囊無能。很感謝終審法院判我勝訴，確認我當日堅持信念是正確的決定。

七年多來，可幸得到家人的信任，我們互相緊靠，關係比前更加緊密。我的前同事與朋友向我與家人伸出援手，關愛有加。我的神師緊緊地攙扶着我走過這一路艱辛。許多香港市民不時送上支持鼓勵。我的法律團隊為我努力不懈的抗辯。這些最可貴的親情與友情，助我跨過這段逆境。

但這些日子使我明白真正的心安理得，是在謙卑的火爐鍛煉出來的，走過陰森的幽谷也不用害怕。未來我和太太及家人渴望重過平凡的生活，繼續在屬靈路上追尋安寧。

我想再次多謝家人、朋友、前同事、神師、教友和好多支持及關懷我的市民，無言感激。

曾蔭權

2019年6月26日

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