【曾蔭權上訴得直】曾蔭權︰心內滿溢感恩　不枉堅持信念 (12:42)

曾蔭權聲明全文︰

七年的纏訟，終於完結，我心內滿溢感恩。

去年我向終審法院提出上訴前，確曾經過一番掙扎。畢竟七年多的刑事調查，法庭公開審訊多達五次，歷時七十多天，服刑八個月，訴訟幾耗盡我夫婦終身積蓄，令我和家人受盡折磨，心力交瘁。但我抱著兩個信念，不管怎樣都要走下去。

首先，內子勉勵我堅持到底，讓法庭還我應有的清白；再者，我很擔心履行公務，在不涉貪腐的情況下遺漏申報利益，往往會被列作刑事罪行，若我入罪此案成為先例，刑事化便會被擴大和成為往後的法律依據，這樣只怕公職人員會為了過分的避嫌而不再積極參與決策，導致施政失效。

很感謝終審法院判我勝訴，亦不枉我當日堅持信念。

七年多以來，可幸得到家人的信任，時窮路困之處，我們互相緊靠。我的許多前同事和朋友，向我和家人伸出援手。夜永星沉之際，我的神師緊緊地攙扶我，走過這一路艱辛。

許多香港市民不時送上支持和鼓勵，我的法律團隊為我努力不懈的抗辯。人性中的善良、正義、崇高，助我跨越這段莫大的逆境。

這些日子使我明白真正的心安，唯以謙卑的心境經歷火爐鍛煉而得；最後的理直，復以堅毅的步履穿越陰森的幽谷方至。未來我和內子、家人，渴望重過平凡的生活，繼續在屬靈路上追尋幸福和安寧，早晚禱告願香港明天會更好。

我想再次多謝家人、朋友、前同事、神師、教友，還有成千上萬支持和關懷我的香港市民，無言感激。

曾蔭權

2019年6月26日

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