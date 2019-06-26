【逃犯條例】稱警員清場時說「叫你個耶穌落嚟見我哋」　司法覆核遭駁回 (12:12)

反對《逃犯條例》修訂的6・12衝突中，有牧師聲稱有警員清場時，向在場基督徒說「叫你個耶穌落嚟見我哋」。有曾任職合約法庭書記的市民，早前向高等法院申請司法覆核，指稱警員行為屬歧視宗教，要求法庭宣告涉事警員越權及違法。高院法官表示，該宗申請超越司法覆核恰當範圍，亦無合理爭辯地方，今（26日）頒下判辭駁回申請，不作出訟費命令。
申請人Tam Chi Fai Alan（譚志輝），答辯人為警務處長；天主教香港教區及中華基督教會香港區會，都被列為利害關係方。
法官周家明引述案例指出，若要納入司法覆核管轄中，有關決定須影響決策者以外的人，即改變他們私法上的權利或義務，或剝奪其某種利益。司法覆核亦不能解決所有糾紛，只能涵蓋下一級法庭、審裁機構、行使公權的機構，並在其決定屬非法、越權、全不合理或沒有符合法定程序時，才能干預，並非考慮決定好壞，法庭也不會作出沒有後果的裁決。
周官認為，這宗申請超越司法覆核恰當範圍，亦非可作合理爭辯，決定駁回申請，亦不作出訟費命令。
申請書指出，警員向神職人員說「叫你個耶穌落嚟見我哋」，明顯屬荒謬及不合邏輯，因耶穌屬於「非自然人」，所有教友對此感到冒犯及難受，形同「次受害者」，故要求法庭按《道歉條例》，命令警務處長向公眾道歉，以及宣告涉事警員的行為越權。
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