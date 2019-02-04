【逃犯條例】抗議醫護法律82選委聲明　警察員佐級協會：如認為警員阻礙他們工作　請撤銷所有醫院警崗 (10:02)

員佐級協會逐點反駁醫學界等選委等人的言論。首先，在警方向醫護人員索取病人資料方面，員佐級協會認為在保障個人私隱，與追緝刑事犯罪者之間，應有輕重先後之分，強調警方只會在根據法律及合乎程序下索取資料，反問：「若所有罪犯以保護私隱為由不向警方提供資料，香港豈不成為罪犯天堂？」

而在警方在醫院內執法會導致市民不敢求醫言論方面，員佐級協會批評指控本末倒置、黑白不分，認為醫學界等選委指摘警方在醫院拘捕罪犯，這是不負責任地妄顧公眾安全，又反問：「罪犯不敢求醫，又竟會對公眾健康構成危險？」

至於在警務人員不應滋擾醫護人員或妨礙救護工作方面，員佐級協會認為對方應提出證據，讓他們能嚴肅處理，「但若然只是子虛烏有，捏造一些事實來達到自己的政治目的，我們請發出聲明人士還公眾一個交代，並向香港三萬名警察致歉」。

聲明最後稱：「須知我們正在根據香港法例執行職務，正如他們根據守則去診治病人一樣，不會因為病人身分而不救或遲救，但為何他們要求警察不對醫院病人執法？這不是政治立場還會是甚麼呢？」

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