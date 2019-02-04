【逃犯條例．不斷更新．多圖】千人完成赴總領事館請願行動　促G20集團峰會向習近平施壓 (14:35)

【14:35】所有到總領事館遊行及交情願信的隊伍已完成行動，發起人之一劉頴匡希望各國收到情願信後會在G20峰會提及香港議題，並呼籲市民參加今晚（26日）民陣舉辦的集會。
【13:48】一行逾百人抵達統一中心樓下，欲交信予德國及印度駐港領事，德國駐港總領事館副總領事David Schmidt接過信件。發起人之一劉頴匡說，印度領事似乎不想收信，故他們上樓把請願信放在總領事館門外。
劉頴匡指出，現時知印度、印尼及俄羅斯領事未有收信，當中印尼方面早要求示威者不要前往，故遊行隊伍亦未有到場交信；俄羅斯方面則由所在的新鴻基中心職員代收。
3條路線已有兩條路線完成，只剩一條路線正前往最後一站韓國駐港總領事館。
【12:24】遊行市民抵達加拿大駐港總領事館所在的交易廣場樓下，其間途經中環皇后大道中等繁忙街道，亦要走過多個紅綠燈位，秩序大致良好。加拿大總領事館對外政策及外交事務領事康德瑞接過請願信後離去。
於中環工作的黃先生認為遊行市民秩序良好，不算阻塞街道，未有造成太大影響，「心底裏支持（遊行）」。
遊行市民接著到附近的日本駐港總領事館遞信，由公共關係及文化總監Yoshi Abe接過。
【10:45】請願市民到英國駐港總領事館遞信，英國駐港副總領事彭雅慧接信，未有回應。其中一名發起人劉先生說，收到消息有人仍準備前來參與，遊行隊伍即將兵分3路到其他總領事館；目前有超過1500名市民參與，每隊分別會有約500人。
劉先生說，本預計今次只有數百人參與遊行，見到有逾千人參與，令他非常感動，也反映不少市民都希望多找國際社會幫忙香港。他說，暫時未有收到各總領事的確切回應，但總領事館人員的態度友善。
【10:17】遊行市民抵美國駐港總領事館後，總領事館大門一度落閘，約20名準備辦美國簽證的市民需在門外等候。示威代表宣讀請願信內容，希望美國總統特朗普於G20峰會中提出香港問題，並與習近平討論。美國總領事館發言人Mr Harvey負責接信，稱因剛接過信，暫未能回應。記者現場所見，示威人士亦逐步聚集到近千人，站滿花園道兩邊行人路，出發轉往下一站歐盟辦事處。
【09:51】數十警察在律政中心外駐守，遇上請願隊伍。
【09:49】有市民發起今早（26日）9時在遮打花園集合，出發遊行到二十國集團（G20）成員在港總領事館馬拉松式請願及遞信，促請與會成員國關注香港情況，並在周末峰會上向中國施壓。遊行暫時有逾百人參加，有人製作各國語言的標語及宣傳單張。行動其中一名發起人劉先生說，今日遊行的所有路線均已取得警方不反對通知書。
劉先生說，是次行動是因應G20周五及周六（28日及29日）日本大阪峰會，希望各國領袖於會上向國家主席習近平施壓，確保一國兩制和法治等不受影響。他說，留意到國際社會較特區政府更關注香港當前情況，故希望轉向尋求國際社會援手。
今次遊行分3條路線（見附圖），途經共19個駐港總領事館及辦事處，包括歐盟、美國和英國等。當中，由學生組織的文宣團體其中一名成員「有隻貓」設計各國語言單張，包括英文、德文和葡萄牙文等。
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