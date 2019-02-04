【逃犯條例．不斷更新】千人聚集赴領事館請願　促G20集團峰會向習近平施壓（附請願路線圖） (10:58)

【10:17】遊行市民抵美國領事館後，領事館大門一度落閘，約20名準備辦美國簽證的市民需在門外等候。示威代表宣讀請願信內容，希望美國總統特朗普於G20峰會中提出香港問題，並與習近平討論。美國領事館發言人Mr Harvey負責接信，稱因剛接過信，暫未能回應。記者現場所見，示威人士亦逐步聚集到近千人，站滿花園道兩邊行人路，出發轉往下一站歐盟辦事處。

【09:51】數十警察在律政中心外駐守，遇上請願隊伍。

【09:49】有市民發起今早（26日）9時在遮打花園集合，出發遊行到二十國集團（G20）成員在港領事館馬拉松式請願及遞信，促請與會成員國關注香港情況，並在周末峰會上向中國施壓。遊行暫時有逾百人參加，有人製作各國語言的標語及宣傳單張。行動其中一名發起人劉先生說，今日遊行的所有路線均已取得警方不反對通知書。

劉先生說，是次行動是因應G20周五及周六（28日及29日）日本大阪峰會，希望各國領袖於會上向國家主席習近平施壓，確保一國兩制和法治等不受影響。他說，留意到國際社會較特區政府更關注香港當前情況，故希望轉向尋求國際社會援手。

今次遊行分3條路線（見附圖），途經共19個駐港領使館及辦事處，包括歐盟、美國和英國等。民眾自發的文宣成員shiromi設計各國語言單張，包括英文、德文和葡萄牙文等。

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