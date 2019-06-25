【逃犯條例】唐英年：不希望特首辭職　相信條例已「壽終正寢」 (23:15)

《逃犯條例》修訂引起社會爭議，全國政協常委唐英年今日（25日）出席活動後表示，不希望特首林鄭月娥辭職，相信特首已「痛定思痛」，認為事件對她打擊很大，又強調自己不會參選特首。
唐英年續說，明白市民的憂慮和訴求，過去數星期，大家以和平、守秩序的方式參與遊行集會，反映香港人是一個文明的民族，惟和平集會後發生了暴力衝突。
唐英年指出，警務人員的核心責任是保障市民生命財產、防止罪案發生，而維護核心責任時有需要使用武力。但他認為，無論是向警察擲物、使用不恰當武力的示威者，抑或警務人員，相信律政司會查得一清二楚，法律面前人人平等，不受他人干預。
被問到政府是否需成立獨立調查委員會調查6‧12警民衝突，唐英年認為若只是單方面調查警察並不公道，但同時調查警員及示威者也有難度。
至於政府是否應宣布撤回修例，唐英年表示有聽到一系列的訴求，他認為市民不應該斟酌字眼上的問題，相信條例已「壽終正寢」，根本不可能重啓。
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