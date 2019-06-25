【逃犯條例】唐英年：不希望特首辭職　相信條例已「壽終正寢」 (23:15)

唐英年續說，明白市民的憂慮和訴求，過去數星期，大家以和平、守秩序的方式參與遊行集會，反映香港人是一個文明的民族，惟和平集會後發生了暴力衝突。

唐英年指出，警務人員的核心責任是保障市民生命財產、防止罪案發生，而維護核心責任時有需要使用武力。但他認為，無論是向警察擲物、使用不恰當武力的示威者，抑或警務人員，相信律政司會查得一清二楚，法律面前人人平等，不受他人干預。

被問到政府是否需成立獨立調查委員會調查6‧12警民衝突，唐英年認為若只是單方面調查警察並不公道，但同時調查警員及示威者也有難度。

至於政府是否應宣布撤回修例，唐英年表示有聽到一系列的訴求，他認為市民不應該斟酌字眼上的問題，相信條例已「壽終正寢」，根本不可能重啓。

逃犯條例 相關報道：

張建宗感謝同事盡忠職守 盼諒解關閉政總安排

宗教及教育界促設獨立委員會 從根本查6．12警民衝突

黃偉綸：目前社會氣氛緊張 未定「土地共享計劃」何時公布

81工程師聯署撐警促市民克制 盧偉國馬紹祥嚴建平黃唯銘有份

工聯會送簽名冊慰問警察 吳秋北譴責示威者包圍警總

網民響應號召 稅務大樓前向市民職員鞠躬道歉

擬全球報章登頭版廣告反修例 LIHKG網民眾籌300萬超額完成（附公開信）

督察協會評包圍警總：極盡屈辱的利劍狠狠刺進同事心坎

元朗區議會臨時拒討論撤修例動議 主席：不希望淪政治角力戰場

郭卓堅提司法覆核︰無警員編號「速龍小隊」非執行職務

督察協會：盧偉聰將責成一高層澄清中傷警察流言

李飛：不理解為何有人以暴力方式反對政府

梁美芬：不介意「撤回」修例 政府應認真考慮向官員問責

陳方安生：林鄭下台無補於事 鄭若驊應鞠躬請辭