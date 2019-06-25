【逃犯條例】陳茂波撐警「不接受違法治」　稱政府重要工作修復社會裂痕 (22:08)

陳茂波續說，政府亦下了大決心要改進自己，並將致力重建香港的國際形象和國際社會對香港的信心，他希望社會各界支持特首領導我們管治團隊重新出發，全心全意服務好市民。

至於6月12日發生的警民衝突，陳茂波說知道社會上仍有不少討論，「法治是香港社會和經濟發展的基石，特區政府有責任維護，我們會以不偏不倚，公平公正的方式處理違法和暴力行為，任何違反或損害法治的要求，請恕不能接受，希望大家理解」。

陳茂波表示，縱使警民關係變得緊張，但相信大家都知道香港警察是一支優秀和專業的紀律部隊，更是維持香港治安及繁榮穩定的中流砥柱。「我希望各位大力支持警方繼續依法辦事，維持治安，保護巿民生命和財產。」

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