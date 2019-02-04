【逃犯條例】網傳英華女生質疑學校「邀反對派談修例」　校方：學者分享讓學生反思 (21:18)

英華女學校在網頁張貼回應，一貫以持續平衡的信念，邀請不同嘉賓到校分享；明日邀請新聞界資深從業員及法律界學者，是以專業角度分享見解，給予平台及空間讓學生反思及自由表達意見；原定升旗儀式則將延至7月4日舉行。校方又稱，樂見學生關心社會，成為明辨是非的人，為社會、國家和世界發熱發光。

網上片段中的學生身穿英華女學校校服，容貌被模糊，聲音亦經特別處理，該同學稱，《逃犯條例》由政府提出，「最理想是由政府人員來學校解釋」，稱學校好像站在反對派立場，「其實我不是很理解學校為何站在反對派立場」，稱學校早前的重建計劃也非常受惠於政府的，「既然這樣受惠於政府，為何還要發表對政府不利或誤導的訊息」；又稱通識教師教學時側重中國的不好之處，同時稱撐建制派同學在校會被欺凌。

校方表示，學校是促進學生學習和成長的地方，讓學生慎思明辨、尊重多元和溝通共融。就不同的社會議題，該校保持一貫中立而開放的立場，容讓師生於課堂內外發表不同意見；教師一向以持平的態度，引導學生多角度思考，並鼓勵坦誠溝通，以建立互信、包容和尊重的文化。

逃犯條例 相關報道：

張建宗感謝同事盡忠職守 盼諒解關閉政總安排

宗教及教育界促設獨立委員會 從根本查6．12警民衝突

黃偉綸：目前社會氣氛緊張 未定「土地共享計劃」何時公布

81工程師聯署撐警促市民克制 盧偉國馬紹祥嚴建平黃唯銘有份

工聯會送簽名冊慰問警察 吳秋北譴責示威者包圍警總

網民響應號召 稅務大樓前向市民職員鞠躬道歉

擬全球報章登頭版廣告反修例 LIHKG網民眾籌300萬超額完成（附公開信）

督察協會評包圍警總：極盡屈辱的利劍狠狠刺進同事心坎

元朗區議會臨時拒討論撤修例動議 主席：不希望淪政治角力戰場

郭卓堅提司法覆核︰無警員編號「速龍小隊」非執行職務

督察協會：盧偉聰將責成一高層澄清中傷警察流言

李飛：不理解為何有人以暴力方式反對政府

梁美芬：不介意「撤回」修例 政府應認真考慮向官員問責

陳方安生：林鄭下台無補於事 鄭若驊應鞠躬請辭