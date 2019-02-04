【逃犯條例】網傳英華女生質疑學校「邀反對派談修例」　校方：學者分享讓學生反思 (21:18)

近日《逃犯條例》修訂引起社會爭議，網上昨日（24日）起流傳一段影片，片中人自稱是英華女學校學生，質疑學校將明日（26日）升旗儀式時段，改為邀請兩名「反對派人士」劉進圖和張達明介紹逃犯條例，無向學生提供建制派的論點；又質疑學校重建時獲政府資助，為何要反對政府。
英華女學校在網頁張貼回應，一貫以持續平衡的信念，邀請不同嘉賓到校分享；明日邀請新聞界資深從業員及法律界學者，是以專業角度分享見解，給予平台及空間讓學生反思及自由表達意見；原定升旗儀式則將延至7月4日舉行。校方又稱，樂見學生關心社會，成為明辨是非的人，為社會、國家和世界發熱發光。
網上片段中的學生身穿英華女學校校服，容貌被模糊，聲音亦經特別處理，該同學稱，《逃犯條例》由政府提出，「最理想是由政府人員來學校解釋」，稱學校好像站在反對派立場，「其實我不是很理解學校為何站在反對派立場」，稱學校早前的重建計劃也非常受惠於政府的，「既然這樣受惠於政府，為何還要發表對政府不利或誤導的訊息」；又稱通識教師教學時側重中國的不好之處，同時稱撐建制派同學在校會被欺凌。
校方表示，學校是促進學生學習和成長的地方，讓學生慎思明辨、尊重多元和溝通共融。就不同的社會議題，該校保持一貫中立而開放的立場，容讓師生於課堂內外發表不同意見；教師一向以持平的態度，引導學生多角度思考，並鼓勵坦誠溝通，以建立互信、包容和尊重的文化。
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