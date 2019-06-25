港大民研：林鄭月娥最新得32.8分　歷任特首最低 (17:52)

這次調查在本月17至20日（上周一至四）隨機抽樣電話訪問約1000名18歲或以上操粵語香港居民，固網及手機號碼樣本比例約為2比1。調查發現，林鄭月娥整體評分較本月3至6日的上次調查大跌10.5分，僅得32.8分。支持林鄭月娥當特首的僅23%，較上次調查跌近10個百分點；反對她當特首的升10個百分點，達67%。其中18至29歲的受訪者，90%反對她當特首；大專或以上學歷受訪者，亦有75%反對她當特首。

對特區政府表現方面，不滿率大升16個百分點至72%；其中對政治現況的不滿率升10個百分點，達81%。不信任特區政府的比率上升10個百分點，達60%。

據港大民研列出的近日大事，6月7日至20日期間，多是涉及反修訂《逃犯條例》遊行和林鄭月娥及警務處長盧偉聰的回應。

據港大民研資料，上任特首梁振英最低得分為37.0分，前任特首曾蔭權為39.3分，第一任特首董建華為36.2分。

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