港大民研：林鄭月娥最新得32.8分　歷任特首最低 (17:52)

港大民意研究計劃今日（25日）發表停止運作前最後一次的特首林鄭月娥民望調查，其整體最新評分僅得32.8分，是歷任特首中最低。其他如特區政府的滿意淨值（即滿意率減去不滿率）亦僅得負53個百分點，是03年7月以來最低；對政治狀況的滿意淨值，更達負74個百分點，是92年進行相關調查以來最低。
這次調查在本月17至20日（上周一至四）隨機抽樣電話訪問約1000名18歲或以上操粵語香港居民，固網及手機號碼樣本比例約為2比1。調查發現，林鄭月娥整體評分較本月3至6日的上次調查大跌10.5分，僅得32.8分。支持林鄭月娥當特首的僅23%，較上次調查跌近10個百分點；反對她當特首的升10個百分點，達67%。其中18至29歲的受訪者，90%反對她當特首；大專或以上學歷受訪者，亦有75%反對她當特首。
對特區政府表現方面，不滿率大升16個百分點至72%；其中對政治現況的不滿率升10個百分點，達81%。不信任特區政府的比率上升10個百分點，達60%。
據港大民研列出的近日大事，6月7日至20日期間，多是涉及反修訂《逃犯條例》遊行和林鄭月娥及警務處長盧偉聰的回應。
據港大民研資料，上任特首梁振英最低得分為37.0分，前任特首曾蔭權為39.3分，第一任特首董建華為36.2分。
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