【逃犯條例】宗教及教育界促設獨立委員會　從根本查6．12警民衝突 (17:34)

發起及參與聯署團體包括學術自由學者聯盟、進步教師同盟、社會工作者總工會、專業民主起動、法政匯思等。有份發起及參與聯署的人，亦包括香港天主教會樞機陳日君、基督教協進會主席袁天佑、科大社會科學系副教授成名、港大法律學院教授陳文敏等。

成名指出，投訴警察課是警方「自己人查自己人」，而監警會無獨立調查權，委員偏向建制派，令市民對監警會的信心低。因此他呼籲政府盡快成立由退休大法官主持的獨立調查委員會，徹查6．12真相，以還警方及示威者公道。他亦建議，在獨立調查委員會完成調查前，律政司不應提出起訴。

法政匯思召集人李安然表示，由退休法官主持獨立調查委員會，可確保調查公正；獨立調查委員會有三大權力，包括可傳召證人、指示證人解答及提交證據，以及可發手令上門搜證，故較投訴警察課及監警會處理機制更適合。李安然亦指出，獨立調查委員會聆訊並非用作追究任何人的法律責任，任何證人證供不得被用作日後刑事或民事訴訟指控他的證供，對證人有很大保障，聆訊可閉門進行，警察不用擔心被同袍針對。

逃犯條例 相關報道：

網民響應號召 稅務大樓前向市民職員鞠躬道歉

擬全球報章登頭版廣告反修例 LIHKG網民眾籌300萬超額完成（附公開信）

督察協會評包圍警總：極盡屈辱的利劍狠狠刺進同事心坎

元朗區議會臨時拒討論撤修例動議 主席：不希望淪政治角力戰場

郭卓堅提司法覆核︰無警員編號「速龍小隊」非執行職務

督察協會：盧偉聰將責成一高層澄清中傷警察流言

李飛：不理解為何有人以暴力方式反對政府

梁美芬：不介意「撤回」修例 政府應認真考慮向官員問責

陳方安生：林鄭下台無補於事 鄭若驊應鞠躬請辭