【逃犯條例】宗教及教育界促設獨立委員會　從根本查6．12警民衝突 (17:34)

16個宗教界、教育界及專業界組織和一批選委發表聯署聲明，促請政府成立獨立調查委員會，從根本調查6月12日發生的嚴重警民衝突。聯署團體建議，獨立委員會應集中調查四大方向，包括6．12當日為何有萬計的市民在政總外示威；警民衝突如何發生及暴力情况、警方有否使用過分武力；警方裝備及行動有否違反國際或本地法律；警方以暴動罪調查及拘捕示威者是否過於嚴苛。
發起及參與聯署團體包括學術自由學者聯盟、進步教師同盟、社會工作者總工會、專業民主起動、法政匯思等。有份發起及參與聯署的人，亦包括香港天主教會樞機陳日君、基督教協進會主席袁天佑、科大社會科學系副教授成名、港大法律學院教授陳文敏等。
成名指出，投訴警察課是警方「自己人查自己人」，而監警會無獨立調查權，委員偏向建制派，令市民對監警會的信心低。因此他呼籲政府盡快成立由退休大法官主持的獨立調查委員會，徹查6．12真相，以還警方及示威者公道。他亦建議，在獨立調查委員會完成調查前，律政司不應提出起訴。
法政匯思召集人李安然表示，由退休法官主持獨立調查委員會，可確保調查公正；獨立調查委員會有三大權力，包括可傳召證人、指示證人解答及提交證據，以及可發手令上門搜證，故較投訴警察課及監警會處理機制更適合。李安然亦指出，獨立調查委員會聆訊並非用作追究任何人的法律責任，任何證人證供不得被用作日後刑事或民事訴訟指控他的證供，對證人有很大保障，聆訊可閉門進行，警察不用擔心被同袍針對。
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