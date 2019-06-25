民陣成員被沒收手機案警上訴　爭議無搜查令可否查閱被捕者手機 (16:14)

代表警方的資深大律師莫樹聯表示，若警方有合理懷疑拘捕疑犯，可在合理情况下，以拘捕的罪名為基礎，即時查閱手機內容，以獲取有價值的資料，防止疑犯在警方獲得手令之前刪除犯罪資料，而查閱的相關資料需與檢控有關。

警方代表提出，以現時科技，疑犯可通知他人利用遠端備份軟件刪除手機內的資料，例如雲端等，可以遠端刪除手機檔案。警方代表續說，警方合理懷疑該人犯罪，其私隱保障亦較一般人低。

上訴庭副庭長林文瀚問到，若警方檢取未解鎖的手機，對方拒絕交出密碼，是否屬阻差辦公。警方代表回應稱，暫沒有法例強迫他人交出密碼，但沒有考慮是否屬阻差辦公。林文瀚指出，這個問題很現實，若沒有密碼，警方就無法查閱手機。

上訴庭副庭長麥機智提到，若在沒有手令下查閱手機，發現其他罪行的犯罪資料，應如何處理。警方代表回應稱，若非與拘捕的控罪相關，警員不應查閱該些資料。聆訊下午繼續。

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