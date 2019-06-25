行會連續兩周休會　林正財：最近無大議題　主席認為應多思考近期事件 (16:10)

行政會議連續兩星期休會，行會成員林正財下午見記者時表示，休會是因為「最近無乜特別大的議題」，行會主席（編按：即特首林鄭月娥）認為成員應着眼近期發生的事、多些思考，故決定暫時休會。林正財認為休會安排合適，稱特首林鄭月娥在行會休會期間，仍有與行會成員緊密聯絡；又稱相信政府會按行會行事曆考慮工作安排，他從不擔心行會工作會因近期事件受阻。
有意見認為，政府應就反對修訂《逃犯條例》的連串風波，成立獨立調查委會員會，即不單調查警方涉濫權及使用過度武力，而是調查整個事件。林正財對此表示，留意到監警會已就事件接獲逾30宗投訴，他希望監警會能盡快及盡力先調查這些投訴，令社會能繼續前行。
至於有不少市民要求官員就反修例風波問責下台，林正財表示，林鄭月娥已努力聆聽市民聲音，相信她會衡量管治團隊情況，希望市民能給予空間，讓林太「帶領我們繼續向前行」，在有效的管治環境裏，繼續發展香港經濟及民生事務。
林正財強調，以現實環境來看，政府宣布「暫緩」修訂《逃犯條例》，已「可以說是等於『撤回』，特別是這一屆政府」，他希望市民能用務實態度，令香港「比較平靜」，現時是「再上路、重新出發的時候」。
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