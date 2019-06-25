文子星要求撤銷控罪　稱曾遭印度警方虐待包括電擊下體 (16:01)

代表文子星一方指出，現30歲的文子星於1997年4月來港，並於2005年成為香港永久居民，他去年曾在港被控管有贓物及搶劫罪，惟其後分別被裁定罪名不成立，以及獲律政司撒控。

文子星一方又指出，錫克教徒屬印度的少數派，他們期望建立獨立國家，惟遭印度當局打壓，更曾於1984年屠殺大量錫克教徒。而文子星信奉錫克教，他支持提倡建立錫克教徒獨立國家的「卡利斯坦運動」（Khalistan movement），並於2013年成為提倡相關理念的政治組織「SADA」的活躍成員，並與支持「卡利斯坦運動」的組織領袖有緊密聯繫。

文子星一方續指出，文子星於2013受表親邀請前往印度支援相關政治活動。文子星的表親其後被捕，警方亦三度嘗試拘捕文子星，惟最終未能成功。文子星於2016年再度返回印度，以參與政治集會，惟遭警方拘捕，並在警署內遭警方虐待，包括被掌摑臉部、打肚、電擊下體、強行拉開腿部、拖行水刑，以及被拖鞋打頭。

當地的醫院曾為文子星檢查他有否受警方不當對待，惟文子星一方形容，當時有警員在旁，醫護人員亦只詢問文子星的姓名，其後沒再詢問其他問題。文子星最終於當地法庭獲准保釋。文子星一方認為，如文子星被引渡回印度，他將再次因其政治理念和信仰而承受不人道對待。

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