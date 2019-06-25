區旗上寫「香港政府真無恥」　古思堯侮辱區旗罪成入獄6周 (18:08)

控罪指出，被告古思堯（73歲）於去年10月13日，在金鐘添美道公開及故意以玷污的方式侮辱區旗。

綜合庭上供稱指出，警方當日安排警員拍攝案發片段，3名作供警員均指出，片段中手持區旗的男子為古思堯。其中一名警員指出，古思堯手持的區旗上寫了藍字「香港政府真無恥」，並有撕裂痕迹。另一督察供稱，自己當時向古思堯作警告，又稱當時自己說錯古思堯有可能觸犯國旗法，但應為區旗法。

古思堯在審訊時無盤問證人、自辯或傳召證人下，裁判官即日裁決表示，考慮到環境證供，古思堯當時是公開及故意展示已玷污的區旗；至於古思堯陳辭時稱因為不滿香港政府違反一國兩制，所以玷污區旗的說法，並不能構成抗辯理由，裁定他一項罪名成立。

控方讀出古思堯的刑事記錄，指出他有6次前科涉及22項控罪，其中5項為侮辱區旗定罪、4項為侮辱國旗定罪。

已坐過6次監的古思堯，在庭上着裁判官「唔使可憐我，唔使同情我，亦唔使對我仁慈」，強調這次不會是最後一次入獄，將來會有第8次和第9次；但他又表示，因需時處理租務問題，希望裁判官過數天才判刑。

裁判官把古思堯的量刑起點定為監禁8星期，但表示古思堯在審訊時沒有挑戰控方和浪費法庭時間等，故減刑兩星期，判他監禁6星期。

古思堯在開庭前表示，他是因為對政府極度不滿，所以不斷侮辱及焚燒國旗及區旗。他又稱，這會是他第7次坐監，但不會是最後一次。

古思堯說「其實坐監都唔係咁可怕」，他投身社會運動時已經「預咗」，又形容參加社會運動後，抗爭和坐監已是生活的一部分。

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