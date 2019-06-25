香港書展7月17日開幕　年度主題「科幻及推理文學」 (15:20)

今屆書展的年度主題為「科幻及推理文學」，屆時將特別於書展3樓及5樓展覽廳外的「文藝廊」設專題展覽展區「文遊四度空間」，介紹本港多名科幻及推理文學作家，包括杜漸、倪匡、黃易、梁科慶等，展出其絕版作品、親筆手稿、作品構思草圖等。

「文藝廊」除了有年度主題展區，亦設展區「嶺南藝粹·南粵光影」，由收藏家借出嶺南藝術品，包括繪畫、陶瓷、廣彩、書法等作展覽；另設「方寸情懷」，展出香港及海外多國的精選藏書票、藏書票製作工具及藏書票協會特刊等；而展區「三十連錦書展情」將展出歷屆書展的照片。

此外，大會亦會安排一系列講座，分享多名作家的創作心得，例如杜漸、李偉才、白錦輝及麥家凱與讀者探討「香港科幻的早期發展」；作家麥家與導演王家衛講「人生的虛構與小說的真實－－從麥家《人生海海》說起」；倪匡講「無限時空中追尋無限未來－－倪匡與衞斯理的科幻世界」。

貿發局副總裁周啟良表示，今屆書展以「從香港閱讀世界－疑真疑幻·幻夢成真」作點題，而參展商的數目亦按年增加1%，希望能吸引更多市民入場。他留意到近日反對修訂《逃犯條例》的示威者發起「野貓式」示威活動，稱將密切留意事態發展，「青年表達政治訴求，可以理解，但不希望影響到大家」。

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