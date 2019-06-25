網民號召赴今晚區議會選舉指引諮詢會　選管會：保安考慮取消大會 (14:50)

選管會昨午（24日）4時半發稿，表示諮詢大會今晚7至9時在鰂魚涌社區會堂舉行，「歡迎市民出席公眾諮詢大會發表意見」。但選管會發言人今午表示，舉辦公眾諮詢大會並邀請巿民出席發表意見，需要考慮場內所有參與者的安全，經風險評估後決定取消大會。

最新區議會選舉活動建議指引第三章3.9(b)條指出，候選人須聲明擁護《基本法》及保證效忠香港特別行政區；為確保所有候選人簽署聲明時，已清楚明白《基本法》的相關條文，以及作出有關聲明的法例要求和相關責任，「選管會擬備了一份確認書供候選人簽署，以協助選舉主任行使法例賦予的權力履行其職責，確保提名程序能依法完成」。

有網民在連登討論區發帖，質疑區議會選舉引入確認書，是要「等選舉主任可以隨意DQ（取消）參選人資格」，故呼籲市民「做個好公民」，今晚前往諮詢大會發表意見。

區議會選舉活動建議指引的公眾諮詢期由本月11日開始，至7月10日止，市民可在7月10日或之前，把書面意見郵寄到香港灣仔港灣道25號海港中心10樓選管會秘書處，或透過傳真（2511 1682）或電郵（eacenq@eac.hk）遞交意見。

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