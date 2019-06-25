【逃犯條例】督察協會評包圍警總：極盡屈辱的利劍狠狠刺進同事心坎 (14:01)

大批示威者上周五（21日）包圍警察總部，香港警務督察協會在網頁刊出信函，講述昨日（24日）與警務處長盧偉聰等高層會晤的結果；該會另在網頁刊出致會員信件，稱當日雖然沒有人身體受傷害，但「這一把『極盡屈辱的利劍』，已經狠狠地刺進每位同事的心坎中，同袍無不悲憤莫名、心痛不已」，又表示「在這動盪的年代當警察，應該感到萬分自豪」。
信件指出，當日同事面對百般挑釁，「依然保持忍耐克制」；對示威者當日「罔顧法紀」圍堵，嚴重影響警務工作，更導致逾500名警人員及文職人員受困，「包括部分懷孕或體弱的人員」，至翌日清晨才可分批離開，「對此等罔顧他人的卑劣行為，予以最強烈的譴責」。
信件又指出，圍堵警總事件源於6．12當日，「同事被指過分使用武力以平息『暴動』所致」，協會認為警方應主動公開暴亂始末的片段和照片，同時盡快回應傳媒相關失實報道，澄清針對警察的不實指控，以及盡力阻止對警察的起底恐嚇，才足以正視聽。
信件最後表示，「警察維護法紀，是天經地義！縱使百般責難，縱使極盡屈辱，依然無怨無悔；縱使前路崎嶇，縱使滿途荊棘，依然無畏無懼！」，「在這動盪的年代當警察，應該感到萬分自豪」。
督察協會表示，昨日與警務處長盧偉聰等高層會晤，獲承諾會嚴肅跟進包圍警總示威者的違法行為，並責成一名助理處長級人員，往後透過警隊社交媒體，迅速回應及澄清坊間惡意中傷警察的流言及失實報道。
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