【逃犯條例】郭卓堅提司法覆核︰無警員編號「速龍小隊」非執行職務 (13:10)

司法覆核的答辯人為保安局長李家超及警務處長盧偉聰。申請書指出，要求法庭頒下強制令，要所有非便衣警員須在制服上展示編號，以及宣布所有6月12日當天沒有展示編號的警員，並非在執行職務。

郭卓堅表示，若證明那些「速龍小隊」人員並非警察，而是政府特別聘請的外來人士，則當日示威者與「警方」是發生毆鬥，而非暴動。郭卓堅又形容李家超「講嘢無水準」和「傻」；他反問稱，是否可因銀包太多錢、沒有空位，就可不帶身分證出街，或車輛沒有空位就不掛上車牌。

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