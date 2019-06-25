【逃犯條例】督察協會：盧偉聰將責成一高層澄清中傷警察流言 (10:37)

大批示威者上周五（21日）包圍警察總部，香港警務督察協會昨日（24日）在網頁刊出信函，稱警務處長盧偉聰、人事及訓練處長李建輝和助理處長（人事）陳俊燊，昨日下午就此事件與該會及警隊其他3個職員協會代表會晤。信函引述盧偉聰稱，承諾會嚴肅跟進示威者的違法行為，並責成一名助理處長級人員，往後透過警隊社交媒體，迅速回應及澄清坊間惡意中傷警察的流言及失實報道。
信函稱盧偉聰在會面中，與職方代表坦率交流，知悉6．21事件對警員士氣的影響，亦加深了解同事對管方的訴求及擔憂。
另外，政府紀律部隊人員總工會昨日亦向盧偉聰發公開信，對警察總部遭包圍而嚴重影響警方工作，表示遺憾，並十分讚賞警方其間克制面對個別示威者挑釁；紀律部隊會繼續團結一致全力支持警方果斷執法，維護法紀。
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