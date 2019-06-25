【逃犯條例】督察協會：盧偉聰將責成一高層澄清中傷警察流言 (10:37)

大批示威者上周五（21日）包圍警察總部，香港警務督察協會昨日（24日）在網頁刊出信函，稱警務處長盧偉聰、人事及訓練處長李建輝和助理處長（人事）陳俊燊，昨日下午就此事件與該會及警隊其他3個職員協會代表會晤。信函引述盧偉聰稱，承諾會嚴肅跟進示威者的違法行為，並責成一名助理處長級人員，往後透過警隊社交媒體，迅速回應及澄清坊間惡意中傷警察的流言及失實報道。