【逃犯條例】梁美芬：不介意「撤回」修例　政府應認真考慮向官員問責 (10:07)

梁美芬表示，近日示威者包圍警總及佔據入境、稅務大樓的行動，屬滋擾式示威，擾亂社會秩序，可能引起部分市民不滿，示威只會適得其反。

對於特區政府應否「撤回」修例，梁美芬表示，不介意政府再多行一步平息事件，但要給予經民聯時間，向一些力挺政府修例的地區團體解釋。

港府及官員因修例風波支持度大跌，梁美芬認為若政府要繼續向前走，必須全面檢討在推動修例時，有關負責人是否忽視民意，包括反對者及建制派的意見。她亦認為政府必須了解年輕人的不滿、為何對將來沒有信心。

梁美芬表示，政府必須認真考慮向官員問責，不能當這重大事件從沒發生。至於是否有官員應下台，梁美芬稱，這應交由特首及政府處理。

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