【逃犯條例】陳方安生：林鄭下台無補於事　鄭若驊應鞠躬請辭 (09:46)

修訂《逃犯條例》爭議持續不息，前政務司司長陳方安生今早（25日）在商台一節目表示，如今特首林鄭月娥即使下台也無補於事，「邊位上呢」；陳方安生認為，律政司長鄭若驊作為特區政府最高層法律顧問，沒可能無視修例帶給本港法治和社會的衝擊，以至令人質疑她曾否就此向林鄭月娥正面進諫又或提供其他方法，故應鞠躬請辭，體現高官問責制精神。
陳方安生指出，特區政府下周一7月1日將有不少官方儀式慶回歸，她促請林鄭月娥須在此前至少宣布撤回逃犯條例修訂，和成立法官領導的獨立調查委員會調查6．12事件，以減少示威者屆時令特區政府有尷尬場面的機會；長遠則要讓港人感受到，施政時不容中聯辦干預香港內部事務、不偏聽建制派、在主要諮詢架構亦包容不同聲音、鼓勵管治團隊進諫及提供不同意見來集思廣益，和承諾站在年輕人角度代向北京反映意見。
陳方安生指出，林鄭月娥往後若能向港人展示，能成為港人與北京之間良好的橋樑，好好落實一國兩制，相信仍會獲不少市民原諒；但林鄭月娥在今次修例爭議中，仍顯得剛愎自用、「不覺得很委屈」、「道歉是迫出來的」。陳方安生亦希望林鄭月娥，停止再形容市民是不理解修例及被人誤導，且在決定是否要撤回修例時，毋須顧慮建制派及其支持者的感受，因建制派也要為當初力撐她修例負責。
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