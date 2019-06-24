【逃犯條例】梁愛詩：特首辭職容易　堅持履行職責更困難 (23:54)

前律政司長、基本法委員會前副主任梁愛詩今晚（24日）出席活動時表示，特首林鄭月娥承諾停止《逃犯條例》修訂的立法工作，為政府在修例過程中的不足向市民道歉，呼籲香港各界團結，重建一個有秩序、和諧的社會。
梁愛詩稱，過去兩周反修例的示威活動演變成暴力衝擊，警員和市民受傷；示威者圍堵警署約16個小時，對警員的身心造成損害。
梁愛詩強調，在示威者是否「暴動」的問題上，政府不可作決定，因為律政司負責檢控，不受任何干預；調查警隊有否濫權是監警會的工作，不該由另一個委員會代替。
梁愛詩說，特首要面對她的團隊、各政黨、警隊和反對派，不能因為其沒有完全按照示威者的要求做，就說她沒有回應訴求，更沒有理由要求其下台，「面對這個局面，特首辭職是很容易的事。但她堅持履行職責、改善施政，重拾社會信心，這是更加困難的」。
梁愛詩呼籲港人多些耐心，給政府空間制定政策，回應社會訴求。她相信特區政府已經聽到市民不同的意見，市民應做好自己該做的事，支持盡忠職守、維護治安的警察。
（中通社）
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