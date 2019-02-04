【逃犯條例】郭顯熙辭任攝影記者協會主席　署任主席：無證據郭將照片交警方 (23:01)

有網民在連登討論區發帖，稱香港攝影記者協會主席郭顯熙「與警察關係密切」，香港攝影記者協會今晚（24日）發稿稱，郭顯熙承認對自身的工作處理不足，於會前辭去香港攝影記者協會主席之位，即時生效。
攝記協署任主席陳奕釗於會後表示，經討論後，協會無任何證據可顯示郭顯熙將示威者的大頭照片交予警方。
香港攝影記者協會今日召開特別會員大會，就近日會員對個別執委會成員的行為感到憂慮作討論。郭顯熙雖然於會前辭去主席，協會會員仍提出沒有約束力的罷免動議，以52票贊成，2票反對，5票棄權，1票廢票通過動議。
協會按照章程規定，主席職務暫由副主席陳奕釗署任，直至下次選舉為止。
香港攝影記者協會就事件引起公眾對攝影記者的疑慮感到遺憾，希望往後日子能令會員及公眾重拾信心，盼各會員、攝影記者緊守崗位，繼續以專業態度，報道事實真相，維護新聞及言論自由。
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