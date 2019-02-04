【逃犯條例】11監警會前委員聯署　促設獨立委員會查警民衝突經過（附名單） (22:25)

聯署者指出，成立獨立調查委員會，由具公信力人士領導，徹查警民衝突的成因和經過及提出改善建議，讓警隊和示威民眾都能汲取教訓，盡快重建警民互信。

監警會前委員聯署名單（按姓氏筆畫排序）：

方敏生 - 社聯前行政總裁

李國麟 - 立法會衛生服務界議員

杜國鎏

何世傑

馬學嘉

張達明 - 港大法律學院首席講師

梁繼昌 - 立法會會計界議員

黃幸怡

黃德蘭

黃碧雲 - 立法會議員

鄭承隆

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