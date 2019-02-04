【逃犯條例】11監警會前委員聯署　促設獨立委員會查警民衝突經過（附名單） (22:25)

監警會11名前委員聯署，促請政府接納社會建議，組成獨立調查委員會，調查本月由修訂《逃犯條例》爭議引發的連串警民衝突。聯署者包括立法會議員梁繼昌及黃碧雲、港大法律學院首席講師張達明等。
聯署者指出，成立獨立調查委員會，由具公信力人士領導，徹查警民衝突的成因和經過及提出改善建議，讓警隊和示威民眾都能汲取教訓，盡快重建警民互信。
監警會前委員聯署名單（按姓氏筆畫排序）：
方敏生 - 社聯前行政總裁
李國麟 - 立法會衛生服務界議員
杜國鎏
何世傑
馬學嘉
張達明 - 港大法律學院首席講師
梁繼昌 - 立法會會計界議員
黃幸怡
黃德蘭
黃碧雲 - 立法會議員
鄭承隆
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