【逃犯條例】葉劉：政府改稱「撤回」或引發新訴求　涂謹申：修例仍處一讀狀態 (22:01)

反對《逃犯條例》修訂風波未息，反修例示威者持續發起不合作運動。行會成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，現時示威者的訴求已與修例無關；民主黨立法會議員涂謹申反駁，市民的訴求完全和修例有關。
葉劉淑儀稱：示威者的訴求好像已與修例無關，除了衝擊警察總部，不明白為何衝擊入境處等。即使政府再退一步，修改（撤回）字眼，短期內也不會平息示威者，反而會引發新一輪訴求。
涂謹申反駁：「自然死亡」和「撤回」在法律通過程序的狀態上完全不同，現時修訂《逃犯條例》草案在立法會仍然處於一讀狀態，政府可根據議事規則完全撤回修例，故現時市民撤回修例的訴求完全和修例有關。
葉劉淑儀稱：不贊成設獨立調查委員會調查6．12事件，若要調查警察有否使用過分暴力，目前有法定的獨立監警會。
涂謹申反駁：獨立調查委員會可從宏觀角度，就事件來龍去脈調查，在法律或程序上問責及提出改善建議，成立獨立調查委員會更合適。
葉劉淑儀說：政府處理任何條例政策，應循正常程序，例如做足3個月諮詢，收集意見後作判斷，再交予立法會。
涂謹申反駁：葉劉淑儀從沒說過不贊成明年7月前重推修例，質疑其說法是否認為政府只要再諮詢3個月就可以重推。早前有建制派議員提出，只要政府加大宣傳一、兩個月就可重推修例，與葉劉淑儀說法可說一脈相承，市民絕對有理由擔心條例會於今屆立法會會期完結前重來。
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