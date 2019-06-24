【逃犯條例】示威者聚集稅務大樓　郵政局提早3小時關門 (22:59)

稅務局表示，局方提供不同繳費方法供市民選擇，如市民未能前赴稅務大樓繳付稅款或其他費用，可攜同繳款單到郵政局，以現金、支票或「易辦事」繳款。如繳款單印有條碼，市民可到便利店以現金繳付，或使用電子交稅，透過電話、互聯網或銀行自動櫃員機繳款。

政府表示，尊重市民遊行集會的權利，但關注今日稅務大樓及入境事務大樓內再受示威活動影響，呼籲示威者表達意見時要和平、理性，不要影響需要政府服務的市民。

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