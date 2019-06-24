【逃犯條例】示威者聚集稅務大樓　郵政局提早3小時關門 (22:59)

反對《逃犯條例》修訂引發的不合作運動今日（24日）再續，灣仔稅務大樓、入境事務大樓受影響。郵政署稱，位於稅務大樓內的告士打道郵政局下午2時10分起暫停服務，較正常下午5時的關門時間為早，此前收到的郵件已悉數運往郵件中心處理。10名在局內工作的職員已於關門後安全離開。
稅務局表示，局方提供不同繳費方法供市民選擇，如市民未能前赴稅務大樓繳付稅款或其他費用，可攜同繳款單到郵政局，以現金、支票或「易辦事」繳款。如繳款單印有條碼，市民可到便利店以現金繳付，或使用電子交稅，透過電話、互聯網或銀行自動櫃員機繳款。
政府表示，尊重市民遊行集會的權利，但關注今日稅務大樓及入境事務大樓內再受示威活動影響，呼籲示威者表達意見時要和平、理性，不要影響需要政府服務的市民。
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