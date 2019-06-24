麥理浩復康院增骨科門診　料每年處理1000新症 (20:22)

麥理浩復康院專科門診診所的骨科服務今年3月起啟用，集中處理瑪麗醫院轉介的退化性膝關節個案，至今已處理94宗骨科新症，平均年齡69歲。診所有矯形外科專科醫生、護士、物理治療、職業治療、放射、藥劑等，讓患者由評估、檢查、治理到配藥服務可於同一樓層獲得，方便年長和行動不便病人。

在診所啟用前，主要由瑪麗醫院為港島西醫院聯網的病人提供骨科專科門診服務。瑪麗醫院矯形及創傷外科部門主管黃一華指出，聯網內30至40名骨科醫生每年處理7000至8000宗新症，透過調撥聯網內的醫生人手，再增聘物理治療師、職業治療師和健康助理各一名，並開展麥理浩復康院骨科門診服務，預期每年可提供1000個病人名額，期望縮短港島西醫院聯網專科門診輪候時間約10%至20%。

67歲的骨科病人葉先生，於2017年底跑步時左膝劇痛，求醫後確診退化性關節炎，曾多次接受西醫和跌打治療仍無改善痛症，上落樓梯和蹲下的時間都要借助外力，令他無法再做喜歡做的運動。至本月初起，葉先生在麥理浩復康院3度接受物理治療，學習活動的姿勢和接受肌肉強化訓練後，痛症大幅減低，現時已能重拾跑步、游泳等興趣。

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