【逃犯條例】撤回修例？鄭若驊籲勿斟酌字眼　檢控示威者與否「現在無人講到」 (18:55)

反對《逃犯條例》修訂的風波持續，律政司長鄭若驊傍晚出席立法會司法及法律事務委員會後見傳媒，被問到會否「撤回」修例，她表示政府已停止修例審議工作，沒有重啟時間表，亦不會貿然重啟修例工作，呼籲不要斟酌字眼。
鄭若驊稱，修例草案如未能在明年7月本屆立法會任期完結前重啟，草案便會失效，政府會接受此情況。
被問到會否不檢控6．12示威者，鄭若驊說，律政司工作是獨立及不偏不倚，無論任何人提出當日事件是否「暴動」，律政司會根據法律和證據，按檢控守則檢視，才決定會否提出檢控，「現在無人可以講到」會否檢控示威者。
另外，民主派在立法會司法及法律事務委員會會議上，提出無約束力動議，要求法律改革委員會檢討現行《公安條例》，在民主派支持、建制派議員悉數缺席情況下，動議獲委員會一致通過。
鄭若驊被問到這是否建制派「沉默抗議」，她稱感謝建制派對近期情況的理解，他們完全可用其認為合適的方法回應事件。
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