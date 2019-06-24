稱不覺得道歉成風土病　馬時亨：做得不好就要致歉 (19:48)

港鐵近年發生不少事故，港鐵要向市民致歉。提及警務處前處長曾偉雄稱不希望道歉成為「風土病」，馬時亨表示「做得不好就要致歉」，何為真誠致歉則每個人心中有一把尺，他不覺得道歉已成為風土病。

被問及沙中線工程問題，他承認是一個「污點」、「不開心的事件」，達不到市民的期望。他亦指出，沙中線原定2021年可以全線通車，紓緩荃灣線過海至金鐘站的擠塞問題，但目前仍未有通車時間表，對此感到可惜。

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馬時亨指出，港鐵每日服務人次達580萬，工作上「永遠都有挑戰」。他承認，去年爆出沙中線工程問題後，港鐵員工士氣一度低落，他感到痛心；現時士氣已回復，最近港鐵股價創新高，令他在離任前「有些欣慰」。他勉勵港鐵員工要自強不息，重建公眾對港鐵信心，寄語港鐵管理層凡事不能掉以輕心，否則很容易出錯，日後工作亦需要更「貼地」。

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