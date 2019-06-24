調查：33%受訪者3個月內曾到郊野公園　最愛行山　燒烤興致大減 (20:55)

調查又發現，近半數（47%）受訪者到郊野公園行山，遠超1990年調查的12.6%。不過，過去不少人到郊野公園燒烤（1990年調查有40.6%），最新調查情況卻逆轉，只有11%受訪者表示到郊野公園燒烤。

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港大醫學院公共衛生學院與遠足團體TrailWatch合作開展「開拓者計劃」，於去年9月21日至10月10日以電話形式，成功訪問約1000名香港市民，以評估郊野公園的使用情況。

結果發現，56%受訪者在過去一年曾到訪郊野公園，平均每人5.9次；過去3個月則有33%人曾前往郊野公園。在全港18區之中，以西貢（68.7%）、港島東區（66.8%）及荃灣（63%）居民最常使用郊野公園。

郊野公園使用者在郊野公園最常進行的活動包括行山、散步和燒烤。近半（47%）郊野公園使用者最近一次到訪郊野公園的活動是行山，平均時間約2.5小時，單次達到了世界衛生組織建議每周進行150分鐘體能活動的指標；超過80%受訪者認為郊野公園對他們的生活重要。

郊野公園使用者認為，前往郊野公園的三個主要原因是風景優美（48.3%）、別人安排行程（28.3%）及交通方便（25.4%）；當中選擇別人安排行程的比例（28.3%），較漁護署於1982至1991年的調查（平均約8%）大增，反映不少人視行山成為社交活動。

港大醫學院公共衛生學院助理教授張自光表示，調查發現只有5.6%受訪者會獨自前往郊野公園，反映到郊野公園已成為市民社交途徑之一，亦有助減壓。

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