【逃犯條例】恒大校長盼學生保持理性　籲「知道什麼時候進退」 (17:56)

反對《逃犯條例》修訂引發的不合作運動今日（24日）再續，香港恒生大學校長何順文表示，校方就此事未有既定立場，認為學生可以就社會具爭議議題發表意見，希望他們保持理性及非暴力。
何順文表示，學校有定期接觸學生了解情況。據他了解，未有恒大學生被捕，又稱學生可自行決定是否上課等，暑假課程或學生實習未有受影響。
何順文本月13日向全校師生發電郵和短片，提醒學生保持理性、以和平方式表達意見，留意自身及他人安全；如有需要，學校會提供協助。他相信學生應有批判思考、明辨思維判斷網上資訊。
對於有人發起不合作運動，如包圍政府部門，何順文相信，大家也不想看到社會長期對立。他稱，政府對事件有回應，學生亦有清晰訴求，應給予時間及空間，「知道什麼時候進退，不要令民間社會覺得過分了」。
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