【逃犯條例】「警暴受害者支援平台」接35個案　有示威者疑遭催淚彈擊中胸口 (17:54)

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民權觀察收到的不當使用武力報告中，有25宗涉及催淚彈、7宗涉及胡椒噴劑、6宗涉及警棍、5宗涉及毆打、5宗涉及截停搜查、4宗涉及布袋彈或橡膠子彈。

其中一個個案的示威者向平台表示，他在6月12日下午，遭多名警員包圍並以警棍、盾牌襲擊；他受襲倒地後，警員持續對他拳打腳踢。該名示威者最終由其他警員拖離現場並作初步急救。

此外，平台引述第二個受害人指出，他一直以和平方式參與集會。警方6月12日下午在金鐘立法會一帶清場時，他和其他群眾在夏慤道被警方驅趕。他正往中環方向離去時，被三名速龍小隊成員以警棍從後襲擊，他跌倒地上，過程中他被警員以長盾牌攻擊，令腿部受傷。

當他嘗試回望襲擊他的警員時，再被警方以胡椒噴霧射向面部，並再次遭警員以警棍毆打。據該受害人所述，他至少遭警員以警棍毆打十多下。他並指出，當時在夏慤道聚集的示威者人數眾多，過程中曾出現人推人的情況。

民權監察亦收到另一示威者投訴，表示6月12日懷疑被警方向其胸口正上方射擊催淚彈致受傷。民權監察指出，該射擊可令受害者心臟停頓或停止呼吸，根據《就執法方面的非致命武器及相關設備的日内瓦指引》草擬本，以催淚彈射到人體上身及頭部均屬非法武力。

民權監察成員王浩賢表示，警方6月12日在金鐘一帶行動中使用過量武力已是客觀事實，促請政府成立獨立調查委員會，作全面的制度性檢討。國際特赦組織香港分會策劃幹事于愷絹指出，聯合國已三次批評香港監警制度，政府不能再迴避，「成個世界係望住嘅。」

法政匯思成員楊嘉緯表示，過往香港政府多次設立獨立調查委員會，包括調查沙中線工程問題。他強調，獨立調查委員會有獨立性，是一個司法程序；亦可把相關調查文件保密，不能用於其他民事或刑事案件審判當中，對所有人，尤其投訴人具有保障。

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