【逃犯條例】譚志源︰「暫緩」修例實質等同「撤回」　盼各界向前看 (17:52)

政府早前宣布「暫緩」修訂《逃犯條例》，反對者不收貨。港區人大代表、前政制及內地事務局長譚志源今日（24日）出席一個畫展活動時表示，政府用「暫緩」的字眼，實質上是等同「撤回」；他說特首林鄭月娥在處理修例一事上已道歉，亦相信她已汲取經驗及教訓；又稱中央對修例衝突表示理解、尊重，會一如既往支持特區未來建設經濟及民生工作，認為各界亦應向前看。
對於6．12衝突中，警察是否使用不恰當武力，譚志源認為，現有機制如監警會已可發揮監察作用，毋須成立獨立委員會。至於示威者發動包圍政府部門的行動，譚志源表示，尊重市民有集會、示威的自由，但要遵守法律，不應妨礙他人乘車等。
同場出席畫展的前財政司司長曾俊華則堅持不評論任何事情。
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