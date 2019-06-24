【逃犯條例】譚志源︰「暫緩」修例實質等同「撤回」　盼各界向前看 (17:52)

對於6．12衝突中，警察是否使用不恰當武力，譚志源認為，現有機制如監警會已可發揮監察作用，毋須成立獨立委員會。至於示威者發動包圍政府部門的行動，譚志源表示，尊重市民有集會、示威的自由，但要遵守法律，不應妨礙他人乘車等。

同場出席畫展的前財政司司長曾俊華則堅持不評論任何事情。

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