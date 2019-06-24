遭挑釁刺死借錢鄰居　退休病漢誤殺罪成囚5年 (17:28)

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法官判刑時指出，被告李秀君（65歲）在案中並非主動行兇，而是死者生前多次出言挑釁，離開被告單位後又帶酒樽折返，才令身患長期精神病的被告怒火中燒，殺害事主。

法官形容案件不尋常，沒有判刑指引，但參考被告精神科報告後，得知他20歲在內地生活時已患精神病，1979年偷渡來港後亦因精神病分別入住青山及葵涌醫院，接納他為長期精神病患者，終判他入獄5年。

控方案情指出，被告李秀君和事主林就固（59歲）住在荃灣同一棟大廈，兩人為大廈內劏房鄰居。案發2016年12月13日晚近7時，女住戶看見被告與事主爭執動武，被告曾說：「你攞酒樽扑我？好，我同你打！」然後被告前往取出「架生」；女住戶其後見事主淌血遂報警，事主送院搶救後不治。

被告同日被捕，在警誡下說：「佢好煩，成日同我借錢，我咪攞廚房把刀拮佢幾下。」被告在錄影會面稱，事主當日曾到他房間，先以酒樽威嚇他，兩人推撞，故他從廚房取刀刺傷事主。

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