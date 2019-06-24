聾啞父親涉屢非禮子女　遭揭發後被指襲擊妻女 (15:51)

其他報道：父親脫衣虐打2歲女 認罪判囚4周

36歲被告化名MHL，他今在庭上以手語否認所有控罪。

控方開案陳辭指出，被告與內地女子A於2005年在港結婚；2006年至2010年期間，A為被告誕下3名子女，即長女X（13歲）、次女Y（11歲）及幼子Z（10歲）。A於2011年正式移居香港。

案發2015年5月1日至2016年12月25日期間的某日，Z（當時約6歲）與被告同坐沙發看電視，其間被告用左手觸摸Z的下體約一秒後，若無其事的繼續看電視。

另於2017年6月期間的某個晚上，A正外出工作，X、Y及Z因房間的冷氣未夠涼而到被告的房間，與被告在牀上休息。其間被告伸手入X（當時11歲）的上衣，用手指觸碰X的胸部，再伸手入X的底褲，用手指觸碰X的私處和臀部。

同年6月25日凌晨，X、Y及Z再次因房間冷氣未夠涼而到被告房間，Y（當時8歲）睡在被告與X的中間。其間被告用手指隔着內褲觸摸Y私處，Y告訴X後，X撥開被告的手。被告轉而將手掌隔着被子及衣服放到X的胸部中間，Y見狀撥開被告的手。X及Y試圖下牀離開時，被告捉住X的手並打X的臀部，X踢向被告後才得以逃脫。

同日早上，Y向A借電話，向二姑姐發送語音信息稱，「爸爸噚晚非禮我同大家姐呀」和「爸爸非禮我屙尿嗰到同非禮大家姐個胸部同埋臀部」。A知悉後指摘被告，爭吵期間被告衝入房間，用手捉扯Y的頭髮，並左右搖擺。A上前阻止，但遭被告大力的箍頸，A其後報警求助。案件明日（25日）續審。

其他報道：沙田馬場擴單車徑 馬會保養變公帑維修 原屬續租條件 議員質疑優待

其他報道：政府總部重開 立法會公眾服務逐步恢復正常