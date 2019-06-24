張震遠要求換法官獲批　案件押後明年1月7日審 (16:01)

被告張震遠（60歲）否認一項欺詐罪及一項串謀詐騙罪，同案被告蔡達英（48歲）去年已承認一項串謀詐騙罪，法官將蔡達英的判刑押後至張震遠審訊完結後處理。

張震遠的審訊原本排期至7月2日開審，惟張震遠一方上周提出換官申請，使案件開審日期一再押後。對於張震遠的申請，法官陳廣池堅稱，不認為自己對案件存「明顯偏見」，又指辯方所指證據薄弱，無法印證陳官確實存有偏見。

陳官澄清，勸喻認罪被告頂證同案被告是「正常做法」，否認此舉針對張震遠，而是看見案中有可疑地方，明顯存在多於兩名共犯，希望透過勸喻蔡達英出庭令案件水落石出。陳官續指，勸喻蔡達英出庭更可節省審訊時間，達至公義等，更稱若只有蔡達英一人承受此案後果，對蔡達英並不公平。

縱使如此，陳官表示控方上周突改變立場，由「中立」轉為「支持辯方」，使申請換官變成雙方均有份的「聯合申請」（joint application），為避免控辯雙方再有進一步爭議，使案件一再拖延，陳官終批准換官申請。

陳官直言，不評論張震遠一方是否「拖延時間」，稱頒下此決定屬無奈，最終將案件押後至明年1月7日開審，暫未決定主審法官。

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