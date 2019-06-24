山竹塌樹揭港泥質欠佳　詹志勇倡改善種樹方法 (15:32)

資料顯示，發展局在山竹襲港期間，收到60,800宗塌樹報告。颱風過後，詹志勇在網上收集市民提供逾4000張塌樹相片，涉及2000多棵樹，並分析塌樹原因；結果發現，塌樹普遍存在生長空間不足，以及泥土質素欠佳等問題，容易被強風吹塌，出現泥膽分離、樹根拔出、樹根折斷等現象。

詹志勇慨嘆，政府願意花大量公帑發展基建，卻不願投放資源種好樹木，例如有不少塌樹的泥膽遭混入建築廢料，以致泥土黏度不足，樹根無法抓緊，整棵樹遭吹至連根拔起。他呼籲政府應視補種數以萬計新樹為黃金機會，逐一檢視塌樹原因；除了補種合適樹木，亦應改善種樹方法，例如使用優質泥土，加大花槽面積，為樹根拆牆鬆綁。

香港教育大學今日（24日）宣布，開展為期2年的「樹木保育─推廣生命教育與科學普及」計劃，包括開發流動應用程式及編制教材，以提升公眾對樹木保育的關注；當中流動程式預計於明年中旬推出，市民可透過流動程式，報告路邊樹木各種生長問題，並提供平台讓市民上載樹木評估相片及分析結果。

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