中大調查：林鄭評分按月大跌逾10分　不信任特區政府比率升近20百分點 (15:31)

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本月受訪市民對特首林鄭月娥整體表現的平均評分為37.5分，除比上月大跌10.6分外，亦較去年6月的55.5分低18分。調查分析顯示，女性、51歲或以上、以及教育程度為小學或以下的市民，給予的評分較其他組別高；30歲以下及較育程度為大專或以上的市民，給予的評分則相對較低。

三名司長方面，政務司長張建宗本月評分為37分，較上月跌8分；財政司長陳茂波評分為34.4分，較5月跌3.9分；律政司長鄭若驊評分則為26.8分，是三司中最低，較5月跌6.9分。

另外，60.4%受訪市民表示不滿意特區政府表現，較上月大升19.9個百分點，亦比去年同期的30.1%高逾一倍；有48.9%受訪者不信任特區政府，較5月大升18.8個百分點，亦比去年6月的22.9%高超過一倍。對港府滿意度及信任度表示「普通／一半半」的市民，比率分別較上月減少逾10個百分點。

至於對北京中央政府的信任度，54.7%受訪市民表示不信任，較5月高13.6個百分點；17.4%人則表示信任，較上月低4.2個百分點。

是次調本在本月17至20日晚上進行，共成功訪問732名18歲或以上市民，成功回應率為39.6%。以95%可信度計算，抽樣誤差約為正或負3.62個百分點以內。

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