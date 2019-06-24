【逃犯條例】華員會：威脅警員行徑嚴重衝擊公務員政治中立 (15:00)

華員會提到，「包括警隊在內的公務員，向來只承擔行政責任，不承擔政治責任」，任何對警員的威脅並禍及其家人的行徑，既嚴重衝擊公務員政治中立，亦有違法治、理性及文明。

華員會又表示，任何堵塞法院、政府總部、警察總部、政府部門大樓，阻礙禁止公務員包括警隊向市民提供恆常及緊急服務的行徑，同樣有違法治、理性及文明，妨礙市民正常生活，應予譴責及制止。

華員會呼籲社會各界加強溝通，理性對話，協助社會回復秩序、安寧及活力。

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